Barboza se desculpa após detonar planejamento do Botafogo: ‘Cabeça quente’

Além do zagueiro, o atacante Savarino também deixou claro a insatisfação com o planejamento do clube. O posicionamento da dupla deixou John Textor furioso . Afinal, o dono da SAF do Botafogo não gostou de ver exposta publicamente a opinião dos jogadores pela falta de um nome para comandar o time.

“Na vida, nunca deixei de reconhecer quando poderia ter feito algo diferente e por isso resolvi escrever essa mensagem. No final do jogo, de cabeça quente, falei coisas que repercutiram de uma forma que não deveria acontecer. Em nenhum momento tive o intuito de criticar as decisões da diretoria, e por isso faço essa retratação pública. Gostaria de deixar isso claro. Sigo plenamente confiante em quem nos respalda e com a mesma convicção no trabalho que nos levou ao caminho dos títulos. Seguirei forte, trabalhando com seriedade e honrando essas cores que me orgulha vestir”, escreveu Barboza.