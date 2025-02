Vasco x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Onde assistir

O confronto deste domingo (23) terá a transmissão da Band, Premiere e GOAT.

Como chega o Vasco

Autor de um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o União Rondonópolis, pela Copa do Brasil, Rayan pode ser titular no clássico diante do Glorioso. Além disso, quem também pode aparecer entre os onze é Tchê Tchê, no possível reencontro com seu ex-clube. Afinal, o meio-campista ficou no banco de reserva no meio de semana. Por outro lado, Lucas Oliveira voltou a treinar, mas deve ficar no banco para Lucas Freitas.

Como chega o Botafogo

A tendência é que o auxiliar Cláudio Caçapa poupe alguns titulares por causa da final da Recopa Sul-Americana, contra o Racing, da Argentina. Dessa forma, Alexander Barboza e Alex Telles são desfalques certos, pois estão suspensos após a briga no clássico contra o Flamengo. Diante disso, o profissional pode promover a estreia de Jair Cunha. Por fim, Artur está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda,, mas deve ser preservado para o duelo continental.