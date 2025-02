Vasco anuncia a contratação do argentino Benjamin Garré

O Vasco anunciou, neste sábado (22), a contratação do seu sexto reforço para a temporada de 2025. Trata-se do argentino Benjamin Garre, de 24 anos, que desembarcou, na noite da última quinta-feira (20), no Rio de Janeiro e realizou os exames médicos para assinar contrato até o fim de 2027.

Ele, nesse sentido, fez praticamente toda sua base no Manchester City, chegando para o time sub-17, em 2016. Passou por todas as categorias, mas não estreou profissionalmente pelo clube. Em 2020, deixou a Inglaterra para atuar no Racing, em seu país natal. De lá, esteve emprestado ao Huracán, em 2022, onde chamou a atenção do futebol russo.