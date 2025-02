Técnico do Maricá, Reinaldo reencontra o Flamengo em sua ‘estreia’ no Maracanã

Ex-jogador fará primeiro jogo como treinador, neste sábado, no palco de suas três conquistas do Campeonato Carioca pelo Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

A 11ª e última rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca, ficará marcada na memória de Reinaldo. O técnico do Maricá, afinal, vai reencontrar o Flamengo, clube onde conquistou três títulos da competição. Neste sábado (22), às 19h, ele fará sua estreia como treinador no Maracanã e seu primeiro embate contra o Rubro-Negro. O Tsunami de Reinaldo, aliás, precisa de uma vitória para sonhar com uma vaga para Taça Rio. Do outro lado, o Rubro-Negro também busca o triunfo para confirmar o título da Taça Guanabara. Enfim, será uma mistura de sentimentos para o comandante que sabe muito bem como funciona o torneio. Passagem vitoriosa pelo Flamengo Para relembrar, Reinaldo iniciou a carreira pelo Flamengo e teve grande participação no famoso tricampeonato do Rubro-Negro no Estadual. Na época, o Vasco estava com um grande time e vinha de conquistas no cenário continental e nacional. No entanto, o time da Gávea conseguiu derrotar o rival em três finais seguidas de Carioca: 1999, 2000 e 2001. Além disso, também foi campeão da Copa Mercosul e Copa dos Campeões pelo Fla.

Diante deste cenário, o ex-atacante ficou conhecido carinhosamente como "Rei" pela torcida do Flamengo. Em seguida, ele se transferiu para o São Paulo e para o PSG, da França. Depois disso, Reinaldo por vários clubes até 2019, quando decidiu "pendurar as chuteiras" de fato. Assim, começou seu processo como treinador.

Reinaldo mira sucesso como técnico A trajetória de Reinaldo como técnico é recente. Ele iniciou sua carreira como treinador em 2020, após se aposentar como jogador no ano anterior. Ele teve a primeira oportunidade no Inter de Lages (SC). Em 2022, foi para o Carlos Renaux, também de Santa Catarina. Contudo, foi no Maricá, em março de 2023, que o ex-atacante passou a ter destaque. Ano passado, além de conseguir o acesso sendo campeão da Série A2, ele também conquistou a Copa Rio. E para o Estadual de 2025, o clube chegou com um objetivo: não cair. Nas primeiras rodadas, porém, o time disparou na liderança e chegou a sonhar com uma vaga na semifinal. No entanto, houve queda de produção, seis jogos seguidos sem vitória, e hoje o time está em nono. “Para gente é um sonho realizado poder levar o Maricá ao Maracanã, levar o nosso torcedor ao Maracanã, então, é um momento muito especial em nossas carreiras, na minhas como treinador dos meus atletas. Desde já parabenizar os meus atletas, o nosso torcedor que todo jogo foi em casa ou fora fazendo uma grande festa. Agora, é desfrutar deste momento. Sabemos que é um jogo muito, muito difícil contra o Flamengo voando, o Flamengo muito bem treinado pelo Filipe Luís”, disse o treinador ao ‘Coluna do Fla’.