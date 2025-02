Real Madrid x Girona: onde assistir, escalações e arbitragem

Merengues tentam retomar liderança do Campeonato Espanhol, neste domingo (23), no Santiago Bernabéu

Neste domingo (23), o Real Madrid entra em campo determinado a recuperar a liderança do Campeonato Espanhol. O time enfrenta o Girona, no Santiago Bernabéu, pela 25ª rodada de LaLiga. A partida, que começa às 12h15 (horário de Brasília).

Atualmente, os Merengues somam 51 pontos, assim como o Barcelona, o que torna a vitória ainda mais essencial. Além disso, a equipe de Carlo Ancelotti chega embalada após eliminar o Manchester City e garantir vaga nas oitavas de final da Champions League com um expressivo placar agregado de 6 a 3. No entanto, agora, o foco total se volta para a competição nacional.

Para este duelo, o Real Madrid terá desfalques importantes. Militão e Carvajal continuam fora devido a lesões, enquanto Bellingham, expulso na última rodada, cumpre suspensão automática. Dessa forma, Ancelotti precisará reorganizar a equipe para manter o nível de competitividade.

Como chega o Girona

Por outro lado, o Girona entra em campo buscando interromper sua sequência negativa. Após sofrer duas derrotas consecutivas, o time precisa reagir rapidamente para continuar na disputa por vagas em competições europeias. No momento, os Blanquivermells ocupam a 10ª colocação, com 31 pontos, mas um bom resultado pode recolocá-los na briga.

Quanto a escalação, a equipe também terá que lidar com um desfalque importante: Yangel Herrera, expulso no duelo contra o Getafe. Assim, o técnico Sánchez Muñoz precisará encontrar uma solução rápida para reforçar o meio-campo. Apesar disso, o brasileiro Arthur está confirmado no time titular.