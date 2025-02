Palmeiras anuncia a contratação do zagueiro Micael

Defensor de 24 anos, Micael estava no Houston Dynamo, dos Estados Unidos, e revela que sempre foi palmeirense. Contrato é de cinco anos / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras anunciou, neste sábado (22), a contratação do zagueiro Micael. O defensor de 24 anos estava no Houston Dynamo, da primeira divisão americana, e assina vínculo válido por cinco temporadas. Portanto, até o final de 2029. Revelado pelo Atlético-MG, Micael estreou profissionalmente em 2021. O zagueiro integrou o elenco do Galo campeão mineiro, brasileiro e da Copa do Brasil daquele ano. Em abril de 2022, foi vendido ao Houston Dynamo, onde somou 80 partidas e fez três gols. Nos Estados Unidos, foi campeão da Open Cup na temporada 22/23. Micael, inclusive, assegurou que é palmeirense desde a infância

"Fiquei muito feliz quando soube da proposta do Palmeiras. É uma equipe muito grande e sempre quis jogar aqui. É verdade [que torcia para o clube]. Tenho algumas camisas do Palmeiras. Sempre falava com a minha mãe que iria jogar aqui e ela respondia: 'vai'. Hoje, graças a Deus, estou aqui e me sinto muito realizado", comentou Micael.

Dessa forma, ele chega ao Palmeiras para disputar posição com Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Naves. Vale lembrar que o Verdão perdeu Vitor Reis, que transferiu-se para o Manchester City nesta janela de transferências. O Palmeiras precisa de um elenco encorpado de olho numa temporada que terá pelo menos cinco competições: Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Mundial, além do Campeonato Paulista, este já em reta final. Inclusive, o Verdão, ainda sem Micael, visita o Mirassol neste domingo (23), às 18h30, pela última rodada da fase de grupos da competição. Verdão encerra preparação O Palmeiras fez na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, a última sessão de treino antes do confronto com o Mirassol. Após ativação na sala de musculação, os jogadores foram a campo e realizaram trabalhos técnicos em dimensões reduzidas. Na sequência, houve um descontraído recreativo. O meio-campista Felipe Anderson treinou em tempo integral com os companheiros. Paulinho cumpriu cronograma na parte interna do centro de excelência e no gramado, enquanto Bruno Rodrigues, Gustavo Gómez e Mauricio ficaram no Núcleo de Saúde e Performance.