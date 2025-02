Nuno Moreira chega ao Rio para se apresentar ao Vasco e crava: ‘Time muito grande’

“O que posso prometer aos torcedores é dar 100% do que tenho de mim em campo. Foi assim que ui educado pelos meus pais. E o resto é com trabalho. Mas estou muito contente de estar aqui. E essa fase da minha vida requer um clube grande, assim como o Vasco é”, acrescentou o jogador.

Além da dupla, o Cruz-Maltino tem negociação em estágio avançado por Brahian Palacios, do Atlético-MG, bem como o colombiano Neyser Villarreal, artilheiro do Sul-Americano Sub-20 e que joga no Millionarios (COL). O angolano Loide Augusto, do Alanyaspor (TUR), é outro nome que pode aparecer em São Januário.

