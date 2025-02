Mirassol x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras entra em campo na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista na busca por uma classificação para a próxima fase. Neste domingo (23), às 18h30, o Verdão visita o Mirassol, no Maião, precisando de uma vitória para conseguir uma vaga nas quartas de final.

Na terceira colocação do Grupo C, com 20 pontos, o Verdão não depende apenas de si para avançar no torneio. Já o Leão está com a classificação e o confronto definido nas quartas de final, mas chega sem treinador para o seu último compromisso nesta fase.