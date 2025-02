Manchester City x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo (23), em jogo decisivo válido pela 26ª rodada do Campeonato Inglês

Neste domingo (23), Manchester City e Liverpool entram em campo pela 26ª rodada da Premier League. A partida acontece às 13h30 (horário de Brasília), no Ettihad Stadium. O dono da casa vem de eliminação para o Real Madrid nos playoffs da Liga dos Campeões. Os visitantes, embora líderes do Campeonato Inglês, vivem momento de instabilidade recente de resultados.

Após a eliminação na Champions League, a pressão sobre Guardiola e sua equipe aumentou significativamente. No entanto, o objetivo principal continua o mesmo: garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Nos últimos cinco jogos, a equipe conquistou apenas duas vitórias e sofreu três derrotas, o que evidencia a fase instável.

Para complicar ainda mais a situação, a presença de Erling Haaland segue incerta. O centroavante, que ficou no banco contra o Real Madrid, ainda sente dores no joelho esquerdo. Além disso, na defesa, os problemas continuam. Stones é desfalque certo, já que lesionou a perna direita no confronto contra o Real Madrid. Assim, Khusanov deve retornar à zaga, enquanto Rico Lewis provavelmente assumirá a lateral direita.a temporada de forma positiva.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool chega em um momento totalmente oposto. Líder isolado da Premier League, com 61 pontos, a equipe de Arne Slot segue firme na luta pelo título. Além disso, o time mantém uma impressionante invencibilidade na competição desde 14 de setembro, quando sofreu sua única derrota, justamente para o Nottingham Forest.

A fase recente, entretanto, também é instável. Nos últimos cinco jogos, são dois empates, uma derrota e duas vitórias. Na partida mais recente, ficou no 2 a 2 com o Aston Villa, em Birmingham.