Lyon x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

O clássico entre Lyon e Paris Saint-Germain acontece neste domingo (23), a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, pela 23ª rodada do Campeonato Francês. A partida promete ser intensa, já que ambas as equipes chegam embaladas por bons resultados recentes.

Além do duelo dentro de campo, os bastidores do confronto também esquentaram recentemente. Isso porque John Textor, dono do Lyon, e Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, trocaram farpas publicamente. Textor fez duras críticas ao modelo de gestão do rival e chegou a afirmar que ele seria ilegal, o que aumentou ainda mais a rivalidade entre os clubes.