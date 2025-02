Inter de Limeira x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Limeira x Santos se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), em jogo da 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida será realizada no Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP). Sem conseguir uma vitória na competição até o momento, a equipe do interior está em busca desesperada de um triunfo e de uma combinação de resultados para evitar o rebaixamento. Por outro lado, o Santos entra em campo com a necessidade de um empate.

Onde Assistir

O Nosso Futebol+ transmite ao vivo.