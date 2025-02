Flamengo x Maricá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Flamengo e Maricá se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília), em duelo pela última rodada da Taça Guanabara. Líder com 20 pontos, o Flamengo assegura o título se vencer, garantindo todas as vantagens na fase final do Cariocão. O Volta Redonda, que também tem 20 pontos, mas saldo de gols inferior, ainda briga pela ponta e é o único que pode tirar o troféu das mãos do Rubro-Negro. O Maricá, com 12 pontos, luta para ficar no Top 8.

Este jogo terá cobertura da Voz do Esporte, que inicia a transmissão a partir das 17h30, sob o comando de João Delfino,