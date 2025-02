Corinthians x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Guarani medem forças neste domingo (23/02). As equipes duelam na Neo Química Arena, às 18h30, pela última rodada da fase de grupos. O Timão é o líder do Grupo A com 26 pontos e precisa de apenas um empate para garantir a liderança geral do Estadual. Já o Bugre é o terceiro colocado do Grupo B e precisa da vitória, além de tropeços de RB Bragantino ou Santos para se classificar para o mata-mata.

Como chega o Corinthians

O técnico Ramón Díaz deverá escalar uma equipe alternativa para o duelo contra o Guarani. Afinal, já classificado e em primeiro no grupo, o Timão está totalmente focado no duelo contra a Universidad Central, pela Libertadores, que acontece na próxima quarta-feira (26/02). Assim, o treinador colocará em campo um time com rostos diferentes do habitual. O certo é que Gustavo Henrique está no departamento médico e será desfalque. De resto, a equipe deve ser parecida com aquela que enfrentou a Portuguesa na última rodada do Estadual e que empatou em 2 a 2.

Como chega o Guarani

Em contrapartida, o Guarani terá alguns desfalques para a partida. Afinal, com três cartões amarelos, o volante Nathan Camargo, titular absoluto de Maurício Souza, vai cumprir suspensão automática. Por outro lado, o também volante Mateus Sarará volta a ficar à disposição após desfalcar a equipe contra o Velo Clube justamente por três cartões amarelos. Assim, o treinador seguirá sem repetir a escalação no comando alviverde. Além disso, o time tem as baixas do lateral-direito Lucas Justen e do atacante Matheus Régis por questões físicas.

CORINTHIANS X GUARANI

Campeonato Paulista – 12ª rodada

Data e horário: 23/2/2025, às 28h30

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Charles, Alex Santana e Ryan; Igor Coronado; Romero e Talles Magno. Técnico: Ramón Díaz.

GUARANI: Gabriel Mesquita; Yan Henrique, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa; Vinicius Kauê, Caio Mello e Isaque (Deni Júnior); João Victor, Rafael Bilu (Luiz Miguel) e João Marcelo. Técnico: Maurício Souza.

Árbitro: (Não informado)

Assistentes: (Não informado)

VAR: (Não informado)