Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt: onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt entram em campo neste domingo (23), às 13h30 (horário de Brasília), pela 23ª rodada da Bundesliga 2024/25. O confronto promete ser decisivo, já que os bávaros lideram a competição com 55 pontos, mantendo uma vantagem de oito sobre o Bayer Leverkusen. Enquanto isso, o Frankfurt ocupa a terceira posição, somando 42 pontos e buscando se aproximar ainda mais do topo da tabela.

No entanto, nem tudo são boas notícias para os bávaros. Harry Kane, um dos principais jogadores do time, sofreu uma pancada na coxa e, por isso, não participou do último treino, o que torna sua presença bastante incerta. Além disso, o técnico Vincent Kompany não poderá contar com o goleiro Daniel Peretz, que segue no departamento médico.

Situação do Eintracht Frankfurt

Já o Eintracht Frankfurt chega para esta partida ciente de que precisa de um grande resultado. Atualmente, a equipe ocupa a terceira posição, mas está 13 pontos atrás do Bayern de Munique, o que torna esse jogo fundamental para manter viva qualquer chance de título.

Apesar da recente venda de Omar Marmoush, seu principal jogador, o time conseguiu manter uma sequência positiva. Aliás, já são sete partidas sem perder na Bundesliga, o que reforça sua consistência na competição. No entanto, nem tudo é positivo, pois o técnico Dino Toppmöller terá que lidar com quatro desfalques confirmados. Robin Koch, Igor Matanovic, Oscar Hojlund e Junior Dina Ebimbe seguem fora por lesão, o que pode comprometer o desempenho da equipe.