Santos encerra janela com 12 reforços e elenco competitivo

Peixe faz grande investimento na reformulação da equipe, conta com o retorno de Neymar e agora mira brigar por todas as frentes no ano / Crédito: PEDRO ERNESTO GUERRA AZEVEDO

O Santos encerrou sua janela de transferência e não deve mais fazer contratações neste primeiro semestre de 2025. Mas é possível falar que o Peixe se movimentou, e muito, no mercado. Afinal, foram 12 novas contratações, reforçando principalmente o meio de campo e o ataque, além de contar com o retorno de um ídolo.

É inegável falar que Neymar foi a grande contratação não só do Santos, mas em todo o Brasil. Contudo, a diretoria trabalhava para construir uma equipe competitiva em torno do craque, para brigar por títulos na temporada. Agora, o Peixe acredita que conseguiu esse objetivo.

Ainda existe negociações com o volante Rodrigo Villagra, do River Plate. Entretanto, o retorno da boa fase de João Schimdt fez com que a diretoria recuasse. O Santos não gostaria de gastar uma grande quantia em um jogador que não chegaria para ser titular absoluto e que ”incharia” o elenco. Agora, o Peixe deve retomar contatações na próxima janela de meio de ano. A ideia do Santos agora é observar o elenco nesta reta final do Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e nas 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Se a diretoria identificar alguma lacuna na equipe, deve voltar ao mercado com a mesma força. Quem chegou no Santos Para a defesa, foram contratados os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão e o lateral-direito Léo Godoy. O sistema defensivo foi o menos reforçado e o Santos decidiu apostar nos nomes que já estavam no elenco, além da garotada. Afinal, nas laterais, JP Chermont e Souza começaram a ganhar mais oportunidades.