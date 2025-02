Saiba os bastidores da visita de Zico ao Flamengo

Ídolo do clube esteve presente no Ninho do Urubu e conversou com jogadores e técnico do Filipe Luís, na última quinta-feira (20)

Além de presentear o zgueiro Léo Ortiz em coletiva, Zico visitou as instalações do Ninho do Urubu e conversou com os jogadores do elenco e o técnico Filipe Luís. Galinho recebeu convite do presidente Luiz Eduardo Baptista, que estava presente no CT na última quinta-feira (20).

Bap, aliás, foi execepcionalmente ao CT do Flamengo para prestigiar a visita do ídolo do clube. O novo mandatário não tem costume de frequentar o Ninho do Urubu e deixou a cargo das decisões do diretor José Boto, homem do futebol do clube. O presidente deu carta branca ao diretor e respeita o espaço do elenco. Ele vai pouco ao Ninho e, quando vai para se encontrar com Boto, costuma fazê-lo fora dos horários de treinos.