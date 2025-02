Pedro Raul aceita proposta, e Corinthians emprestará centroavante ao Ceará

Pedro Raul será emprestado pelo Corinthians. Nesta sexta-feira (21), o centroavante aceitou a proposta do Ceará para atuar por empréstimo até dezembro deste ano. As partes ajustam os detalhes finais do contrato para oficializarem o negócio. Com o entendimento voltado para aliviar a folha salarial e, assim, abrir espaço para outros nomes no elenco, o Timão arcará com parte dos salários do atleta.

O jogador já não havia viajado com o elenco para a Venezuela, onde o Timão empatou por 1 a 1 com o Universidad Central, pela segunda fase da Libertadores.