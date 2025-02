Palmeiras registra pior público do ano, e Allianz vive ‘noite atípica’

Verdão encarou o Botafogo-SP com estádio mais vazio que o habitual, ouviu críticas, mas recebeu apoio no final em busca da vitória / Crédito: Jogada 10

O Allianz Parque viveu uma noite atípica nesta quinta-feira (20/02), durante a vitória do Palmeiras por 3 a 1 em cima do Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. Afinal, o estádio registrou seu pior público, recebeu xingamentos do torcedor em direção à diretoria do Verdão, mas terminou com alívio.

Foram 23.079 pessoas no estádio, com uma renda de R$ 1.752.885,80. Nenhum dos quatro jogos do Palmeiras, neste ano, havia um público abaixo dos 25 mil. Algumas horas antes do jogo, os arredores do Allianz Parque já davam sinais que o público seria escasso. Minutos antes da bola rolar, muitas cadeiras ainda estavam vazias.

A demora na revista atrasou a entrada de alguns torcedores, mas, mesmo no segundo tempo, o esvaziamento era evidente. Algo, aliás, pouco visto no estádio nos últimos anos. A falta de interesse mostra o afastamento da torcida por conta do momento. Abel Ferreira, por outro lado, decidiu valorizar quem estava presente. “Eu gosto de ver o estádio contagiar uns aos outros. Prefiro valorizar os torcedores que vieram, não vieram em peso, eu compreendo, mas os que estiveram apoiaram, alguns passaram mensagens de confiança: “vai dar, confiança, mister””, disse Abel. Quando a bola rolou, o clima oscilava entre aplausos e xingamentos. A organizada decidiu não cantar durante o primeiro tempo e preferiu proferir sua voz a críticas em direção a presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros.