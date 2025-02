Liga Europa: Uefa define os confrontos das oitavas de final

Aliás, as partidas acontecerão em 6 e 13 de março e definiram quem vai para as quartas de final. Os times que se classificaram via playoff farão o primeiro jogo das oitavas de final em casa e decidirão fora.

Entre os embates de destaque, vale ressaltar o Manchester United, que vai encarar a forte Real Sociedad. Além disso, o Tottenham terá pela frente o AZ Alkmaar, que eliminou um dos favoritos da competição, o Galatasaray. Por fim, Roma e Athletic de Bilbao promete ser mais um confronto equilibrado.

Os duelos das oitavas de final da Liga Europa

Real Sociedad x Manchester United

AZ Alkmaar x Tottenham

Fenerbahçe x Rangers

Roma x Athletic de Bilbao

FCSB x Lyon

Ajax x Eintracht Frankfurt

Viktoria Plzen x Lazio

Bodo/Glimt x Olympiacos