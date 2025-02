Lelê, do Fluminense, encaminha saída para o Ceará

Atacante está cada vez com menos espaço, principalmente após a contratação de Everaldo, ex-Bahia; negócio próximo do acerto

Com pouco espaço no elenco do Fluminense, especialmente após a chegada de Everaldo, o atacante Lelê está próximo de uma saída. O jogador de 27 anos está encaminhando sua ida para o Ceará.

Lelê seria mais uma opção de ataque para o técnico do Vozão, Léo Condé, que também receberá Pedro Raul, do Corinthians. Segundo informações do jornalista Victor Lessa, os clubes discutem os detalhes e modelo da negociação para, enfim, chegarem a um consenso. De acordo com o repórter, a contratação está próxima de ocorrer.