Las Palmas x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder da La Liga volta a campo neste sábado (22), às 17h (de Brasília), pela 25ª rodada, no Estádio Gran Canaria, e tenta se distanciar do Real

Na busca por se manter na liderança do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta a campo neste sábado (22), às 17h (de Brasília), pela 25ª rodada , no Estádio Gran Canaria, diante do Las Palmas. Em lados opostos na tabela, ambas as equipes necessitam vencer para ganhar ainda mais segurança e moral na reta final da competição.

Onde assistir

O confronto terá transmissão ao vivo para todo Brasil na ESPN, pela TV fechada e pela plataforma de streaming Disney+.

Como chega o Las Palmas

Atualmente, a equipe luta contra o rebaixamento e não sabe o que é vencer desde o dia 22 de dezembro do ano passado. Desde então, foram seis derrotas em sete partidas. Curiosamente, uma das poucas vitórias do time na La Liga foi justamente contra o Barcelona, no primeiro turno. Assim, o técnico Diego Martínez deve colocar em campo uma formação que privilegie a defesa, tentando explorar os contra-ataques.

Como chega o Barcelona

Os comandados do técnico Hansi Flick retomaram a liderança da competição após o triunfo sobre o Rayo Vallecano na rodada passada e tentam se manter na ponta. Dessa forma, no momento, são 12 jogos sem perder em todas as competições, sendo a última derrota no dia 21 de dezembro, para o Atlético de Madrid. Ele não terá o goleiro Ter Stegen, o zagueiro Christensen e o volante Marc Bernal, todos lesionados. Por outro lado, Koundé e Araújo voltam ao time.