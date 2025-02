John Kennedy se destaca no Pachuca e admite: ‘Deixar o Fluminense foi difícil’

Autor do gol do título da Libertadores em 2023 pelo Fluminense, John Kennedy teve um 2024 bem diferente, que culminou em sua saída para o Pachuca, do México. Emprestado, o atacante, que chegou a passar pela Ferroviária antes de entrar para a história do Tricolor, tem tido um bom início no futebol mexicano, com quatro gols e uma assistência em sete jogos.

“Desde o início aqui no México, eles me tratam com muito carinho e gostam bastante da minha comemoração do urso. Vejo torcedores de todas as idades fazendo e isso me dá uma alegria muito grande. É sinal do reconhecimento do trabalho que venho fazendo aqui desde que cheguei. Os gols ajudam bastante a acelerar essa relação com eles, é claro. Então espero poder continuar dando alegrias a eles sempre que possível”, afirmou ao portal “ge”.