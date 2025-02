Internacional confirma ausência de Borré em duelo com o Caxias

Colorado divulgou os relacionados para o primeiro jogo da semifinal do Estadual e colombiano se junta aos desfalques / Crédito: Jogada 10

A apreensão do Internacional com a condição de Borré se confirmou, já que ele não está presente na lista de relacionados para o embate com o Caxias. Afinal, o atacante passou por exames de imagem que constataram um estiramento na coxa esquerda. Com a sua baixa, Wanderson mais uma vez deve ganhar uma oportunidade como titular. O camisa 11 já havia entrado no lugar do colombiano ainda na última partida do time, a vitória sobre o Monsoon. Assim, o mais provável é que Roger Machado forme um trio com o Bruno Henrique, Vitinho e Wanderson, e escale uma dupla de ataque com Carbonero e Valencia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A preocupação com Borré teve início depois dele apontar dores musculares na coxa direita. Com isso, ele passou a ficar sob observação do departamento médico, com análise diária se haveria evolução do seu quadro. Contudo, a avaliação foi negativa.

Tal situação frustra os planos de Roger Machado ao dar continuidade à dupla de ataque formada por Borré e Valencia. Provavelmente, a baixa do camisa 19 deve impactar no desempenho da equipe. Afinal, ele se tornou um dos principais jogadores do Internacional na campanha de arrancada no segundo turno da Série A de 2024. Prova disso é que até o momento foi um dos atletas presentes no elenco mais utilizados pelo comandante ao atuar em oito dos nove jogos possíveis. Com a lesão de Alan Patrick, o colombiano passou a ter uma função diferente. Assim, a partir do momento que o meio-campista se tornou desfalque, o camisa 19 começou a sair mais da área e ajudar na construção de jogadas. Deste modo, Borré é o quarto jogador na temporada a integrar o departamento médico.