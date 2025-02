Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Imortal se mobiliza por revanche contra o Juventude neste sábado (22), além de buscar vantagem na disputa por uma vaga na decisão do Estadual / Crédito: Jogada 10

O Grêmio mudou o foco rapidamente após a classificação desgastante para a segunda fase da Copa do Brasil. O elenco dirigido por Gustavo Quinteros fez uma preparação simultânea para o duelo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho diante do Juventude, neste sábado (22), às 21h30, na Arena do Grêmio. Onde assistir A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada e no Premiere pelo sistema pay-per-view.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Grêmio O Imortal ganhou ânimo para a partida de ida das semifinais do Estadual diante de um rival indigesto neste início de temporada. Afinal, o Juventude foi o único adversário que impôs uma derrota ao time de Porto Alegre. Por isso, não faltará esforço ao Tricolor Gaúcho para garantir uma revanche e criar uma vantagem de olho em uma das vagas na final. Quinteros terá a missão de encontrar substitutos para o lateral-direito João Pedro e o atacante Aravena. O primeiro deve ser poupado após sentir dores no tornozelo esquerdo, embora não tenha lesão constatada. Com isso, ele está em tratamento com a fisioterapia. Em contrapartida, o chileno já deu início à recuperação em decorrência de uma contusão na coxa direita. Desse modo, Igor Serrote – de volta após a conquista do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira – e Amuzu provavelmente serão os respectivos substitutos. A performance aquém das expectativas de alguns titulares pode resultar em mudanças por parte de Quinteros. Assim, há a chance de o zagueiro Wagner Leonardo e o meio-campista Monsalve receberem oportunidades entre os 11 iniciais.