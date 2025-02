Everaldo se diz motivado e explica vinda ao Fluminense

Atacante elenca motivos para optar por deixar o Bahia para acertar com o Tricolor carioca; jogar no Maracanã é um deles

O atacante Everaldo, novo reforço do Fluminense, falou sobre os motivos que o fizeram optar por deixar o Bahia e aceitar a proposta para atuar no Rio de Janeiro. Ao canal do Flu no YouTube, em entrevista divulgada nesta sexta-feira (21), o jogador revelou que atuar no Maracanã é, afinal, um dos principais fatores para tal escolha.

“Muito feliz. Chegar num clube como o Fluminense é um grande feito na minha carreira. Estou bastante motivado para esse grande desafio. Falar do Fluminense é muito fácil: é um time muito grande, que vai disputar grandes campeonatos esse ano e fico muito feliz de estar participando desse projeto. Vou dar o máximo para honrar essa camisa”, disse o atacante.