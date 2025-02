Conmebol fecha acordo de exclusividade com a CazéTV em novo formato de transmissão

Entidade é responsável por três competições: Sul Americana, Recopa e Libertadores; Contrato com o canal é até 2026 / Crédito: Jogada 10

A CazéTV terá o direito de transmitir novas competições em 2025. A Conmebol, responsável pela Libertadores, Recopa e Sul-Americana, fechou um acordo de exclusividade com o canal em novo formato de transmissão. Assim, a entidade mostra o interesse de aproximar as competições do público jovem. O contrato é até 2026 e permite que o canal transmita clipes e destaques das competições sul-americanas no Brasil.

Vale ressaltar que o acordo entre as partes foi possível por conta da rescisão do OneFootball, que era dona destes direitos. A Conmebol tinha dois contratos com a empresa, uma para o Brasil e outra para o restante da América Latina, mas o primeiro foi rompido. Dessa forma, deixou o território aberto ao mercado e a CazéTV assumiu para o mercado nacional.

Dessa forma, a entidade vai permitir que o canal tenha os conteúdos rapidamente, com um atraso de três minutos, ou seja, quase em tempo real, de algumas jogadas nas competições. Além disso, a CazéTV vai estrear um novo programa ao vivo: “Noche de Copa”. A ideia é que os apresentadores comentem as partidas das competições, com trechos decisivos dos jogos e resumos completos dos duelos. Brasileiros nas competições da Conmebol As competições da Conmebol contam com brasileiros nas disputas, no entanto, vale ressaltar, que a Libertadores é considerado o principal campeonato da entidade. Na Recopa, a equipe que representa o Brasil é o Botafogo. Aliás, o primeiro jogo da final já aconteceu, nesta quinta-feira (20), com a derrota do Alvinegro para o Racing por 2 a 0. O próximo e decisivo confronto será na próxima quinta-feira (27), no Nilton Santos.