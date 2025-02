Caxias x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter e Grená começam a disputa por uma vaga na final do Estadual. Colorado chega para o confronto ainda invicto no ano

Internacional e Caxias dão início à luta por uma vaga na decisão do Campeonato Gaúcho, neste sábado (22). As equipes se enfrentam pela partida de ida das semifinais do Estadual, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Centenário. O Colorado está embalado com a melhor campanha da fase de grupos do torneio, além de permanecer invicto na temporada.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão do SporTV 2, na TV fechada, no Premiere pelo sistema pay-per-view, além da RBS TV, a afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul.