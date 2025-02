Alcaraz explica saída do Flamengo: ‘Aconteceram coisas’

Alcaraz faz boas atuações pelo Everton, da Inglaterra. No entanto, o jogador foi questionado sobre a sua saída do Flamengo, onde não atuou nem seis meses. Em entrevista, o meia rompeu o silêncio e explicou a sua saída tão precoce do futebol brasileiro.

“Eu estava feliz no meu período no Brasil com o Flamengo, mas aconteceram coisas que envolveram outras pessoas, não comigo diretamente. Então, mesmo antes do Everton mostrar interesse, eu estava pensando que adoraria voltar para a Premier League, porque é a melhor liga do mundo”, disse ao The Guardian.