Roma vence o Porto de virada e avança às oitavas da Liga Europa

Dessa maneira, a Roma aguarda o sorteio da Uefa, que será realizado nesta sexta-feira (21), às 8h (de Brasília), para saber quem será o adversário nas oitavas de final. No caminho estão Athetic Bilbao e Lazio, com a possibilidade de ter um clássico da capital italiana nesta fase decisiva da competição.

A Roma está nas oitavas de final da Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (20), o time italiano venceu o Porto por 3 a 1, de virada, e confirmou a classificação neste segundo duelo entre as equipes pelos playoffs da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Samu abriu o placar para os portugueses, mas Paulo Dybala, que era dúvida antes da partida, teve uma grande atuação e comandou a virada com dois gols marcados. Além do argentino, Niccolò Pisilli completou o triunfo na segunda etapa. Já nos acréscimos, Devyne Rensch (contra), diminuiu para os visitantes no Estádio Olímpico.

Roma x Porto

As equipes fizeram uma grande partida, com um primeiro tempo eletrizante e cheio de emoções. Samu abriu o placar aos 27 minutos, mas Dybala teve sua melhor atuação nesta edição da Liga Europa, com dois gols marcados antes do intervalo.

Porém, no segundo tempo, o Porto teve o meia Eustáquio expulso logo aos cinco minutos do segundo tempo, que complicou a vida dos portugueses. Dessa maneira, os donos da casa conseguiram se impor e ampliaram com Niccolò Pisilli. Quando o placar parecia definido, o Porto buscou um contra-ataque e mesmo com um jogador a menos, balançou a rede com o gol contra de Devyne Rensch no último lance do jogo.