Paquetá passa por exames e deve ser ausência na Seleção na próxima data de Eliminatórias

Meia do West Ham tem diagnosticada uma lesão leve no tornozelo, mas que pode tirá-lo de ação por até um mês

O jogador sofreu uma entorse durante treino do West Ham na última terça, no Centro de Treinamento de Rush Green . Ele, que já havia sofrido uma lesão na virilha no fim de janeiro, foi retirado da atividade por precaução.

Lucas Paquetá passou por exames nesta quarta-feira (19) que diagnosticaram uma lesão leve no tornozelo, mas que deve tirá-lo de ação por até um mês. Assim, o meia deve ficar fora da lista de convocados pelo técnico Dorival Júnior para os jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, diante de Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, respectivamente.

Titular em 21 dos 26 jogos que disputou na temporada atual pelo West Ham, Paquetá é nome recorrente nas convocações de Dorival. Em quinto lugar nas Eliminatórias, com 18 pontos, o Brasil recebe a Colômbia no dia 20 no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e, no dia 25, visita a Argentina, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.