Mundial de Clubes tem mais um patrocinador, mas premiação é mistério

A Fifa fechou, nesta quinta-feira (20), com mais um patrocinador para a disputa do Mundial de Clubes de 2025. A Cola Cola se junta a Michelob Ultra, Hisense e Bank of America como apoiadores da competição que será em junho nos Estados Unidos. No entanto, a entidade que organiza o evento ainda não divulgou os valores das premiações.

