Internacional considera a possibilidade de antecipar compra de Victor Gabriel

Sequência de boas atuações do jovem improvisado como zagueiro lhe credenciaram como titular do Colorado

O Internacional considera adiantar a compra do zagueiro Victor Gabriel. Isso porque o atual vínculo do atleta é um empréstimo entre o Colorado e o Sport, que já foi renovado em janeiro. O clube gaúcho planeja abrir as conversas com o Rubro-Negro pernambucano após o fim do Estadual. Há uma cláusula no contrato de empréstimo que prevê o pagamento de R$ 3 milhões para adquiri-lo em definitivo, além de 50% dos seus direitos econômicos.

A mudança de postura da diretoria do Inter em uma possível antecipação deve-se à sequência de boas performances do camisa 41. Afinal, Victor Gabriel é a grande surpresa positiva do elenco neste início de temporada. Inicialmente, ele seria uma peça de composição de elenco, porém passou a ter mais espaço com o desfalque de zagueiros de origem. Tanto Rogel como Clayton Sampaio se recuperam de lesões e não tinham condições de atuar.