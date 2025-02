Flamengo também quer renovar com zagueiro Cleiton

Assim como Varela, o Flamengo também tem o desejo de estender o vínculo do zagueiro Cleiton, cujo contrato termina em dezembro deste ano. O clube já informou ao staff do atleta o desejo de renovar o contrato com o defensor de 21 anos. No entanto, as negociações ainda não iniciaram. A informação é do “ge”.

Cleiton não deve dificultar para se chegar a um denominador comum e, além disso, tem o desejo de permanecer no Flamengo. A expectativa é que as tratativas iniciem no próximo mês.