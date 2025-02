Exames apontam lesão na coxa, e Raniele vira desfalque no Corinthians

O Corinthians ganhou uma preocupação para a sequência da temporada. O clube informou, na noite desta quinta-feira (20), que o volante Raniele passou por exames médicos que diagnosticaram uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa direita.

O prazo de recuperação para esse tipo de lesão é de, no mínimo, um mês. O Timão, contudo, não divulgou a previsão para o retorno do atleta, que iniciará a recuperação com a equipe de fisioterapia alvinegra nesta sexta.