Está rolando? Maisa esclarece rumores de affair com Memphis Depay, do Corinthians

As interações recentes entre o astro Memphis Depay e a atriz Maisa nas redes sociais levantaram burburinhos de um affair entre os dois. E como para bom fofoqueiro, um post no Instagram basta, os rumores se intensificaram após o jogador do Corinthians compartilhar um vídeo da artista e apagá-lo instantes depois. A repercussão foi tamanha, que assessoria da ex-apresentadora se manifestou nesta quinta-feira, 20. A assessoria informou que Maisa não irá comentar o caso publicamente “por se tratar de fake News”. Em contrapartida, a artista colocou sua equipe jurídica para tomar medidas cabíveis em relação aos veículos que reproduziram os rumores.

Memphis Depay: “essa sabe viver” O camisa 10 do Corinthians leva uma vida extremamente ativa nas redes sociais, especialmente na divulgação de seus projetos extracampo. Ele lançou quatro EPs recentemente e fez parte de um clipe com MC Hariel, por exemplo. Mas as questões relacionadas à vida amorosa permaneciam sigilosas até esta semana. Tudo mudou a partir do momento em que Memphis compartilhou um vídeo de Maisa nos stories e escreveu: “essa sabe viver”. O astro apagou o post minutos depois, mas a ação só intensificou os rumores de um affair com a artista de 22 anos. Os burburinhos tomaram forma de vez quando Maisa publicou uma foto com a camisa do Corinthians em suas redes sociais, na quarta-feira, 19. Vale pontuar que a artista já falou sobre sua relação com o clube em outras ocasiões, e o Timão estreou na fase preliminar da Libertadores no mesmo dia da publicação. Ela é torcedora assídua e comparece à Neo Química Arena com certa frequência.