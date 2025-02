Com desconforto na coxa, Borré pode desfalcar o Inter contra o Caxias

O Inter está se preparando para a semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Caxias, mas pode ter um grande desfalque para o primeiro duelo: Rafael Borré. Afinal, o atacante apresentou desconforto em uma das coxas e está sendo observado pelo departamento médico do Colorado.

Caso a baixa se confirme, Wanderson é o principal candidato a entrar no time. Porém, a atividade desta sexta-feira (20) será fundamental para avaliar as condições do colombiano de entrar em campo. As informações são do portal ge.