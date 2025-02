Carille atualiza situação de Paulinho, 14º em minutagem no Vasco em 2025

A temporada de 2024 foi de muita dificuldade para o volante Paulinho, do Vasco. E, em 2025, o clube demonstra cautela com sua utilização. Afinal, após levar dez meses para se recuperar de um rompimento no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, o jogador sentiu um desconforto muscular (já recuperado), atuando apenas 13 minutos nos últimos 270 possíveis.

Após a vitória por 3 a 0 sobre o União-MT, na última terça (18), o técnico Fábio Carille explicou a não utilização do volante no jogo em questão, que valia pela Copa do Brasil. Após atuar 45 minutos contra o Fluminense, no dia 5, ele sentiu um desconforto na coxa, que o tirou da partida contra o Sampaio Corrêa, também pelo Carioca (no dia 10). Paulinho, então, só entrou aos 32′ do segundo tempo contra o Flamengo (dia 15) e foi reserva não utilizado contra o time mato-grossense.