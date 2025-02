Betis perde para o Gent com Vitor Roque expulso, mas avança na Liga Conferência

O Betis garantiu a vaga nas oitavas de final da Liga Conferência, mas a classificação veio com um gosto amargo. Após vencer o Gent por 3 a 0 na Bélgica, o time espanhol perdeu por 1 a 0 nesta quinta-feira (20), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, e ainda viu o atacante Vitor Roque ser expulso no fim do jogo. Com um a menos, o Betis sofreu o único gol do jogo, marcado por Brown.

Apesar da derrota, a equipe comandada pelo técnico Manuel Pellegrini avançou para a próxima fase e agora aguarda o sorteio das oitavas de final, que acontece nesta sexta-feira (21), às 8h (de Brasília), na sede da Uefa.