Ayrton Lucas treina com elenco do Flamengo, mas De La Cruz não vai a campo

Lateral-esquerdo está recuperado de uma pancada no joelho, enquanto uruguaio sofreu um corte no pé e fez trabalho interno no Ninho do Urubu / Crédito: Jogada 10

O Flamengo pode ter uma novidade para o duelo com o Maricá, no sábado, às 19h, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. Afinal, Ayrton Lucas treinou novamente com o grupo e está apto para estar em campo, enquanto De la Cruz não foi a campo nas atividades desta quinta-feira (20). A informação é do portal “ge”. Vale lembrar que o lateral-esquerdo sofreu uma pancada no joelho esquerdo no clássico contra o Fluminense e ficou fora dos jogos contra Botafogo e Vasco. Além disso, Alex Sandro também está lesionado, e Varela teve que atuar de forma improvisada no setor.

O uruguaio, por sua vez, sofreu um corte no pé em casa e fez trabalho interno. Diante desse problema, o clube irá acompanhar a recuperação do meio-campista, que não saiu do banco de reservas contra o Cruz-Maltino.