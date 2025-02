‘Aproveita que estou solteiro’: Rodrygo e Bruna Rotta indicam término em menos de 24h

O casal ainda estava junto às vésperas do confronto entre Real Madrid e Manchester City, pelos playoffs da Champions, no Santiago Bernabéu

O namoro de Rodrygo e Bruna Rotta parece ter sofrido uma reviravolta misteriosa de ontem para hoje e chegado ao fim. Depois de acompanhar a classificação do namorado à próxima fase da Champions, no Santiago Bernabéu, a influencer publicou um vídeo com trecho de uma música que trata sobre solteirice. Mas não para por aí, e internautas notaram que os dois também deixaram de se seguir.

Seguindo a cronologia dos fatos, Bruna postou um vídeo de “arrume-se comigo para assistir meu namorado jogar futebol” há 20 horas em seu feed. Duas horas depois, Rotta compartilhou outro conteúdo com foco em Rodrygo. Este, porém, com o jogador em atuação durante a vitória do Real Madrid sobre o Manchester City, pelos playoffs da Champions.