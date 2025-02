Treinador da Atalanta dispara contra Lookman: ‘Um dos piores cobradores que já vi’

Herói em um ano, vilão no outro. É essa a sensação vivida por Ademola Lookman após a eliminação da Atalanta na Champions League. O nigeriano, que marcou os gols do título dos italianos na Europa League no ano passado, desperdiçou uma penalidade e viu seu treinador ficar na bronca com o erro.

Na coletiva após a partida, Gian Piero Gasperini não poupou palavras para criticar o erro do atacante. O treinador afirmou que não entendeu porque Lookman cobrou a penalidade, já que não possui um bom aproveitamento nos treinamentos e associou a decisão ao gol marcado anteriormente pelo nigeriano.