Seneme defende gestão da Comissão de Arbitragem: ‘Fiz em dois anos o que não fariam em dez’

Profissional foi demitido pela CBF após desgaste com o presidente Ednaldo Rodrigues e participou de evento da Federação Paulista de Futebol

Após a demissão da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme defendeu sua gestão durante evento na Federação Paulista de Futebol, em São Paulo. Assim, o profissional destacou que deixou um legado durante o período que ficou à frente do cargo. Ele foi um dos convidados do evento de encerramento do programa Jovens Árbitros da FPF.

“Tenho o sentimento de que fiz em dois anos o que muitos não fariam em dez. Foram dois anos de trabalho prático, 22 árbitros lançados na Série A, mais de 40 na Série B. Tenho certeza que o trabalho vai ficar”, disse.