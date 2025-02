Seis vezes melhor do mundo, Marta completa 39 anos nesta quarta; relembre feitos

Pela Seleção Brasileira, ela é a maior artilheira, tanto na equipe masculina quanto na feminina, com 116 gols. Assim, ela ultrapassou ninguém menos que Pelé, que balançou as redes 95 vezes com a Amarelinha.

Na Copa do Mundo, aliás, Marta tem outros feitos: em 2019, ela se tornou a maior artilheira da história do torneio, superando Miroslav Klose (46), e também a primeira jogadora a marcar em cinco edições diferentes.

Além disso, com a Seleção Brasileira, Marta conquistou algumas medalhas: ouro nos Jogos Pan-Americanos, em 2003 e 2007, prata nas Olimpíadas de 2004, 2008 e 2024. E ainda levou o Brasil para a primeira final de Copa do Mundo feminina, em 2007.

No entanto, não teremos mais a rainha atuando pela Seleção Brasileira. Com mais de 200 jogos pelo Brasil, Marta anunciou ano passado a sua aposentadoria da seleção.

Marta nasceu em Dois Riachos, em Alagoas, mas teve seu início no futebol no Rio de Janeiro, no Vasco – Aliás, a jogadora é declaradamente vascaína. Ela também tem passagens pelo Santa Cruz, Santos, Umea IK, Los Angeles Sol, FC Gold Price, Western New York. Tyreso, FC Rosengard e Orlando Pride.

Carreira de Marta