São Paulo tem dívida de luvas e direito de imagem com parte do elenco

Tricolor teve problemas de fluxo de caixa neste início de ano e precisou atrasar alguns pagamentos com alguns jogadores / Crédito: Jogada 10

A diretoria do São Paulo tenta acelerar a quitação de dívidas que possui com o elenco em relação a salários atrasados. O Tricolor teria valores relativos a algumas luvas de jogadores, além de um mês de atraso em direitos de imagem de uma parcela do plantel e ainda a premiação combinada com o elenco em 2024, para acertar com os atletas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A dívida não chega em R$10 milhões. Contudo, o São Paulo teve problema em seu fluxo de caixa e não recebeu alguns pagamentos que eram esperados. A diretoria chegou a confirmar que os valores, principalmente da premiação do Brasileiro do ano passado, seria pago no começo do ano. Entretanto, o dinheiro não caiu. Casares já se reuniu com os líderes do elenco para cravar que o pagamento estaria sendo realizado em breve.