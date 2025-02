Santos, engrenando, deita em rola em cima do Noroeste

Quase em rimo de treino, Peixe faz 3 a 0 no Norusca e está com a vaga às quartas do Paulistão quase assegurada. Neymar passou em branco

O Santos fez o seu dever de casa nesta quarta-feira, 19/2. Na Vila Belmiro, venceu o Noroeste por 3 a 0. Com isso, segue na liderança do Grupo B, agora com 15 pontos, e pode até garantir vaga nas quartas de final por antecipação, dependendo do que ocorrer no fim da rodada nesta quinta-feira. Guilherme, artilheiro do Paulista, com 10 gols, abriu o placar no fim da primeiraetapa. Tiquinho Soares e Thaciano ampliaram no segundo tempo.

O Santos tem 15 pontos, enquanto o vice-líder Guarani tem 12. O grupo se completa com Bragantino e Portuguesa, ambos com 11 pontos e um jogo a menos. Nesta quinta-feira, o Bragantino enfrenta o Mirassol e a Portuguesa joga contra o São Bernardo, ambos em casa. Caso os dois times percam os jogos, o Peixe entra na última rodada já garantido nas quartas. O Noroeste, por sua vez, é o terceiro colocado do Grupo C. Mas segue muito a perigo.Afinal, é apenas o primeiro fora da zona de rebaixamento.