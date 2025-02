Roma x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo decisivo na Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (20), Roma e Porto se enfrentam às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de volta dos playoffs da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. No primeiro duelo, no Estádio do Dragão, em Portugal, as equipes ficaram no empate por 1 a 1. Ou seja, quem vencer o duelo no Estádio Olímpico garante a classificação. Em caso de novo empate a vaga será definida nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).