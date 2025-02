Real Madrid atropela o City com hat-trick de Mbappé e avança na Champions

Com show do craque francês, time merengue vence no Santiago Bernabéu e aguarda Bayer Leverkusen ou Atlético de Madrid nas oitavas / Crédito: Jogada 10

Em uma noite iluminada de Kylian Mbappé, o Real Madrid venceu o Manchester City por 3 a 1, nesta quarta-feira (19), e garantiu a classificação para as oitavas de final da Champions. O craque francês anotou os três gols da vitória no Santiago Bernabéu e o clube merengue avança de fase com placar agregado de 6 a 3. Nos acréscimos da partida, Nico González aproveitou rebote em cobrança de falta que parou no travessão para anotar o gol de honra dos ingleses. Dessa maneira, o Real Madrid confirmou a classificação para a próxima fase e terá pela frente o Bayer Leverkusen ou o Atlético de Madrid. O adversário será definido por meio de sorteio realizado pela Uefa, marcado para a próxima sexta-feira (21), às 8h (de Brasília).

Com os três gols marcados no Santiago Bernabéu, Mbappé se tornou um dos artilheiros da atual edição da Champions com sete bolas na rede. Além disso, este foi o primeiro hat-trick do francês com a camisa do Real Madrid na principal competição de clubes do planeta.

Ao todo, Mbappé já marcou 28 gols na temporada e mostra que está cada vez mais adaptado no clube merengue. Por outro lado, o Manchester City fez uma partida muito abaixo do esperado e decepcionou, mais uma vez, seus torcedores nesta temporada. O time inglês foi facilmente dominado pelo Real Madrid e se despede da Champions de forma melancólica. Além disso, o City chegou a 60 gols sofridos em 40 jogos na atual temporada e igualou a pior marca de Pep Guardiola desde que assumiu o clube de Manchester. Em 2016/17, o treinador espanhol encerrou a temporada com a marca dos 60 gols, porém em 57 partidas.

Real Madrid x Manchester City O Real Madrid dominou o primeiro tempo e levou, merecidamente, a vantagem de 2 a 0 para o intervalo. Com boas jogadas coletivas, o ataque do time merengue funcionou e Mbappé foi decisivo ao anotar os dois gols da primeira etapa. O City, por sua vez, não conseguiu jogar e sequer levou perigo para os donos da casa. O segundo tempo teve um cenário parecido, com direito a gritos de ‘olé’ por parte da torcida do Real Madrid. Os donos da casa mantiveram o domínio da partida e após muita pressão, Mbappé confirmou a grande atuação ao confirmar o hat-trick aos 15 minutos.