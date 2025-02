PSG avança às oitavas da Champions goleando o Brest: 7 a 0

Após fazer 3 a 0 na ida, Paris é ainda mais eficaz em casa. Com nova surra no freguês francês, avança de fase. Pegará Barça ou Liverpool

Para surpresa de ninguém, o PSG confirmou, nesta quarta-feira, 19/2, a sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Afinal, no Parc des Princes, goleou impiedosamente o Brest por 7 a 0, no jogo de volta da repescagem da Champions. Como venceu na ida, fora de casa, por 3 a 0, o PSG ratificou todo o favoritismo diante de um rival francês que não perde há 32 jogos consecutivos. No primeiro tempo, marcaram Barcola e Kvaratskhelia (em seu primeiro gol pelo clube desde que deixou o Napoli no início do ano). Na etapa final, Vitinha, Doué, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos e Mayulu construíram a goleada.

Agora o PSG aguarda o sorteio dos jogos das oitavas de final, que ocorrerá nesta sexta-feira, 21/2, às 7h45 (de Brasília). O certo é que o time jogará a ida em casa e a volta fora. Além disso, seu rival necessariamente será o Barcelona ou o Liverpool, por causa do posicionamento das equipes na fase de pontos corridos.