Pedido de conselho inusitado de jogador do Bayern de Munique repercute

Contrato do atleta com o clube bávaro expira ao fim do primeiro semestre desse ano e situação segue indefinida

Lateral-direito do Bayern de Munique, Joshua Kimmich roubou a cena depois do empate da equipe bávara com o Bayer Leverkusen. Isso porque o jogador foi autor de um conselho bastante inusitado ao jornalista Boris Büchler, da televisão alemã “ZDF”. O profissional de comunicação fez uma pergunta ao camisa 6 a respeito do seu futuro, já que seu vínculo expira em junho deste ano.

Neste cenário, o atleta já poderia assinar um contrato com qualquer outro clube. Portanto, o repórter indicou algumas possibilidades como uma transferência para o Real Madrid ou Manchester City, bem como a extensão de contrato com o Bayern de Munique. Com isso, Kimmich pediu a recomendação de Boris a respeito de qual seria a sua decisão.