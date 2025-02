Palmeiras x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Botafogo-SP nesta quinta-feira (20/02), às 19h30, no Allianz Parque, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. O Verdão precisa desesperadamente da vitória para seguir vivo na briga por uma vaga no mata-mata do Paulistão. O Alviverde precisa vencer e secar Ponte Preta e São Bernardo para entrar na zona de classificação. Já a Pantera busca somar mais três pontos não só para eliminar qualquer chance de rebaixamento, mas também seguir sonhando em ultrapassar o Mirassol na tabela e se classificar para as quartas de final.

Como chega o Palmeiras

Abel Ferreira não contará com Mauricio, que fará uma cirurgia no ombro direito, e Gustavo Gómez, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Assim, a dupla precisará ser substituída. Para a vaga do zagueiro, o substituto natural é Naves. Afinal, ele vinha atuando como titulares em algumas partidas e é o primeiro reserva neste momento. Além disso, Benedetti fica como opção no banco de reservas, enquanto Bruno Fuchs ainda não está inscrito no Paulistão. Por fim, no ataque, Mauricio dará lugar a Facundo Torres. Afinal, com o retorno de Estêvão, que não estava 100% por conta de uma amigdalite, o uruguaio atuará pelo lado esquerdo do ataque. Felipe Anderson, Paulinho e Bruno Rodrigues seguem fora.

Como chega o Botafogo-SP

Por outro lado, o técnico Márcio Zanardi terá que lidar com algumas ausências. Afinal, o lateral-direito Jeferson (lesão muscular) e os meio-campistas Gustavo Bochecha (cirurgia após ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Leandro Maciel, que cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos estão fora. Em contrapartida, uma notícia boa para o treinador, já que o atacante Silvinho deve voltar à lista de relacionados.

PALMEIRAS X BOTAFOGO-SP

Campeonato Paulista – 11ª rodada

Data e horário: 20/2/2025, às 19h30

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Naves, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Wallison, Alisson Cassiano, Ericson, Gabriel Risso; Edson, Sabit Abdulai, Alejo Dramisino; Silvinho, Alexandre Jesus, Douglas Baggio. Técnico: Márcio Zanardi

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Alex Alexandrino

VAR: Thiago Duarte Peixoto